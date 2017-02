AFFAIRE COMIGUI : Johanna Barry s’explique

La présidente du Comité de Miss Guinée (COMIGUI), Johnna Barry n’a pas manqué d’affirmer que cette édition de Miss Guinée 2017, a été une réussite sur tous les plan. « Mais , je regrette, c’est du fait que des personnes de mauvaise foi, trouve malin de truquer les images de la finale, en y collant celle du Premier ministre, dans le simple but de saboter l’événement et de porter atteinte à la respectabilité de Mamady Youla qui, avant de se retirer avec sa délégation, avait exprimé sa satisfaction par rapport à la cérémonie et promis de soutenir le COMIGUI », a-t-elle expliqué.

La chanteuse a ensuite déclaré qu’elle sait que tout ce montage relève de jalousie contre son comité et le premier ministre : « Je vous rassure que cela n’ira pas loin parce que je vais me battre jusqu’au bout », a clamé la présidente du COMIGUI.

Pivi BILIVOGUI pour GCI

