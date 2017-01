ADRESSE A LA NATION : Alpha Condé satisfait et confiant

A l'occasion du nouvel An, le président guinéen à l'instar des autres chefs d'État du monde, qui se sont adressé à leurs concitoyens, Alpha Condé a parlé aux Guinéens, en rappelant les moments marquants de l'année 2016, sur les plans politique, économique et social, qu’il estime reluisants, et sur la bonne voie, sans toutefois faire d'annonces spectaculaires. Il a conclu son adresse à la nation par ses vœux au peuple de Guinée au seuil de l'année 2017 qui s'annonce.