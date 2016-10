ACCORDS POLITIQUES DE 2016 : Lansana Kouyaté ''dézingue'' Cellou Dalein

Dans un entretien accordé à nos confrères du site Africa Guinée, le président du PEDN s'est interrogé sur l'attitude d'un grand parti comme l'UFDG dans ''le déni du droit et l'oubli des citoyens la base''. Pour le président du PEDN, le retrait de son parti du dialogue avant la signature de ces accords leur refus de signer dénote tout simplement de l'attachement, selon lui, à des valeurs cardinales qu'incarne son parti. Et de s'interroger sur le rapprochement improbable entre le parti au pouvoir le Rpg et l'UFDG

« Je suis un citoyen libre qui constate. Et pour cela, je ne parle même pas en tant que chef d’un parti, mais je peux simplement constater que ce ralliement a été trop rapide sinon brusque à tel point que ça donne le tournis à tout le monde. Ceux qui ont marché quelques jours avant où il y a eu un mort enregistré, ajouté à plus de 60 morts par le passé lors de similaires manifestations pacifiques ; à l’époque on allait même au cimetière de Bambéto, quand on finissait de prier sur les morts. Sur la route de Bambéto, la procession funéraire était souvent attaquée entrainant d’autres blessés. Alors comment brusquement le président de l’UFDG peut dire qu’il faut faire confiance à celui qui a fait tout ça ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils se sont dit ? Sur quoi sont-ils tombés d’accord ? Ce n’est pas à moi de répondre à ces questions. Je pose les interrogations. Mais j’accuse le président de l’UFDG de m’avoir ainsi qu’à d’autres fait courir de tels risques et finir comme laudateur de celui qui était à nos yeux à tous, comme coupable de ces drames », a sans détour, dénoncé Lansana Kouyaté.

Dans une autre émission de radio la veille, le secrétaire général de l'UFR s'en prenait également à l'UFDG, en l'accusant de manque de cohérence et de laisser-aller. ''Hier, ils nous dénonçaient de jouer en eaux troubles, d'avoir pactisé avec le pouvoir, aujourd'hui, eux, ils font la même chose !.. Si nous nous sommes le haut représentant, eux ils sont des hauts partenaires (du pouvoir)'' dénonçait avec une certaine ironie Baidy Aribot.

