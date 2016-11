ACCORDS DU 12 AOUT : la société civile à l’assaut des quartiers de la banlieue

Le Réciproc qui est une plateforme de la société civile, affiliée au CNOSG, a tenu ce dimanche 13 novembre, une rencontre de sensibilisation dans le quartier de Gbessia port 1, pour expliquer aux citoyens de ce quartier de la haute banlieue de Conakry, les enjeux liés au point 2 de l’accord politique, signé le 12 août dernier entre mouvance et opposition. Cette rencontre initiée par l’ONG, vision sans frontière en collaboration avec le Reciproc, et qui a réuni les officiels dudit quartier et la jeunesse a été l’occasion pour Lansana Diawara, président du Reciproc et Iboun Conté, président de l’Agepi, de communiquer longuement sur les enjeux des accords politiques.