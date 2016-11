ACCORD POLITIQUE : Un comité de suivi mis en place

A la sortie de cette réunion, le ministre de l’Administration du Territoire et, de la Décentralisation et, président du cadre du dialogue inter-guinéen, le Général Boureima Condé a indiqué que ce comité de suivi est en fait une manière de mettre de la transparence dans l’application de ces accords politiques dans le but de faire prévaloir la paix et la cohésion sociale dans le pays.

Parlant de l’absence de l’UFR du Sidya Touré à cette réunion, le ministre, Boureima Condé a déclaré que l’invitation qui a été adressée aux différentes parties prenantes au dialogue, concernait les signataires de l’accord du 20 août 2015 : ‘’L’UFR n’était pas signataire de ces accords, c’est pourquoi, il n’a pas été invité à cette réunion’’, a-t-il dit.

Quant au porte-parole de l’opposition, Aboubacar Sylla, il a également déclaré que les parties signataires de l’accord se sont accordées sur la mise en place de six commissions de travail. Celles-ci auront pour tâche de trouver un consensus sur le terme global de l’accord du 12 octobre ainsi que les conditions pratiques de mise en œuvre pour le respect des textes de lois.

De sa part, le président du CNOSCG, Dr Dansa Kourouma a aussi souligné que la société civile se retrouve ce samedi 5 novembre en commission technique, pour élaborer des propositions pratiques par rapport au projet de réforme en perspective pour que la liberté des citoyens soit respectée, mais pour que les décisions n’effritent pas le niveau d’implication des populations à la base.

Léon KOLIE pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info