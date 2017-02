VATICAN: un envoyé du Pape attendu à Brazzaville

Son Eminence, le Cardinal Pietro PAROLIN, secrétaire d'Etat du Vatican sera reçu à Brazzaville, en tant qu’envoyé spécial du Saint-Père. L’envoyé de sa Sainteté, le Pape François marquera de sa présence aux festivités commémorant le 40ème anniversaire des relations de coopération entre le Congo et le Vatican.

Sa visite de travail, qui se déclinera en quatre jours, du 1er au 4 février 2017, renseigne le programme officiel, prévoit l’accueil et l’installation, des séances de travail avec les autorités congolaises.

En effet, le Congo et le Vatican entend inscrire leur coopération dans une dynamique qui épouserait l’esprit et la lettre des enjeux et des défis du 21ème siècle. Aussi, le 3 février 2017, précise le programme publié par le Nonce apostolique au Congo (représentant du pape), Francisco Escalante Molina, l’émissaire du Pape François sera-t-il reçu en audience par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso, rencontrera-t-il le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, ainsi que le Premier ministre congolais, chef du gouvernement Clément Mouamba. Il est prévu aussi la visite de quelques structures de l’Église catholique, une rencontre avec les évêques. Par la suite, cérémonie officielle marquera la célébration des 40 ans des relations diplomatiques, ponctuée par la signature d'un accord-cadre de coopération.

Enfin, le 4 février 2017, avant de clore son séjour de travail en République du Congo, son Eminence, le Cardinal Pietro PAROLIN, célébrera une eucharistie en présence du chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N'Guesso.

Miatoloka Boryce Agapyth pour GCI

Correspondant particulier de GCI au Congo

