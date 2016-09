18 DECEMBRE : L’opposition conteste

Aboubacar Sylla a également dit que la CENI a pris sur elle la responsabilité de n’organiser que les élections communales, alors que « l’opposition et la mouvance sont dans la perspective d’un dialogue dont l’un des points essentiels est la discussion autour des élections locales », estimant que la CENI est en train de rendre sans objet le dialogue qui est envisagé, en tout cas pour les questions d’ordre électoral.

Ce qui amène à penser qu’il y a encore un jeu de rôle qui est en train de se faire au niveau de la CENI, du gouvernement et de la mouvance. ‘’ Le gouvernement retarde la levée des contraintes administratives, la mouvance présidentielle au niveau de l’Assemblée nationale s’oppose à ce que les contraintes juridiques et légales soient levées, et la CENI continue sa fuite en avant sans tenir compte des propositions de la classe politique’’, explique Aboubacar Sylla.

« Tout ceci n’augure pas quelque chose de bon. Plutôt les élections se tiendront, mieux la Guinée se portera. Il faut donc sortir de l’exception institutionnelle que représentent les délégations spéciales’’, a déploré le porte-parole de l’opposition

Léon KOLIE pour GCI

© 2016 GuineeConakry.Info