11éme FED : L’UE et le gouvernement discutent...

La salle de conférence du ministère de l’Economie et des Finances a abrité cette semaine la rencontre d’échanges entre la délégation de l’Union Européenne et le gouvernement guinéen, axée dans le cadre de la mise au point des appuis budgétaires et des projets du 11ème FED en terme d’exécution, selon la cellule de communication du gouvernement diffusé sur son site.