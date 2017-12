11EME CONFERENCE MINISTERIELLE DE L’OMC EN ARGENTINE : Les mises au point du ministre Marc Yombouno

Le chef de département du commerce , Marc Yombouno a également déclaré que la République de Guinée, aurait souhaité que ce cycle soit enfin conclu, pour permettre à l’OMC, non seulement d’honorer ses engagements pris au fil du temps depuis le lancement de ce cycle au Qatar en 2001, mais aussi et surtout, de conserver sa légitimité et son devoir de garant du système commercial multilatéral transparent et prévisible.

« De nos jours, le rôle de soutien que joue le commerce en faveur des secteurs productifs comme l’agriculture, la pêche, l’artisanat, etc dans de nombreux pays en développement dans le monde, devient de plus important. Mais, très malheureusement, avec l’allure hésitante à laquelle évolue le cycle des négociations de Doha, avec beaucoup plus de point de désaccord sur des sujets importants que d’accords, mon pays exprime son inquiétude qu’en à l’avenir du système dont le processus a été lancé à Doha », a noté Marc Yombouno..

Selon lui, la question de l’Agriculture de manière générale, pour son caractère social et économique, est très sensible dans les PMA, pour cela, elle doit bénéficier d’une attention particulière. Le ministre Marc Yombouno a ensuite affirmé que les négociations dans ce secteur doivent aboutir à l’élimination de toutes les subventions qui créent des distorsions et des préjudices aux économies vulnérables.

«La dimension développement a été au centre de l’actuel cycle et depuis toujours, cette question est au cœur des discussions à Genève et dans les Conférences Ministérielles qui ont précédé celle de Buenos Aires.

C’est pour cette raison que je réaffirme l’attachement de la Guinée à l’initiative Aide pour le Commerce »,a insisté le ministre Marc Yombouno.

Léon KOLIE pour GCI

