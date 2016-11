COOPERATION : Les stratégies en action

Les représentants des agences du SNU, des organisations humanitaires et de la société civile ont assisté à cette importante réunion du COPIA Stratégique qui a pour rôle d’approuver et de valider toutes les stratégies relatives à la réponse aux situations de crises humanitaires, au suivi des activités liées à la maladie à virus Ebola et aux activités de prévention et de réduction des risques de catastrophes.

Mme la Coordonnatrice du SNU, dans son Mot d’introduction a indiqué après avoir souhaité la Bienvenue aux membres du gouvernement et aux participants que la tenue de COPIA marque un signal fort pour le démarrage effectif des activités après la période difficile de la crise sanitaire Ebola. En ouvrant la réunion, le Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a salué les efforts des agences du Système des Nations Unies sous le leadership de Mme Séraphine Wakana et des partenaires humanitaires, qui n’ont ménagé aucun effort pour appuyer la Guinée dans le combat contre Ebola.

La Réunion va permettre d’échanger sur les mécanismes de coordination des interventions des partenaires en matière de résilience, de réduction des risques, de préparation et de réponses aux urgences. Car pour assurer la transition des interventions dans l’assistance humanitaire de la phase d’urgence Ebola à la phase de résilience et de relèvement socioéconomique, les mécanismes actuels de coordination doivent refléter ce changement qui vise la renforcement du leadership national par la concertation et la coordination entre le Gouvernement et les partenaires humanitaires et de développement.

Mamadou Saliou DIALLO